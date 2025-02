Liebe Europäer, Ihr müsst mehr tun!

BERLIN (dpa-AFX) - Die Verhandlungsposition der Ukraine gegenüber Russland hat sich nach Worten des früheren Außenministers Dmytro Kuleba durch die Vorstöße der neuen US-Führung verschlechtert. Die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump und seiner Führung "schaden dem Ziel von Verhandlungen und einer Lösung, die Trump erreichen will", sagte Kuleba der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

In seinem erklärten Bemühen um ein Ende des Ukraine-Kriegs hatte Trump am Mittwoch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Zugleich sagte sein Verteidigungsminister Pete Hegseth in Brüssel, dass die von Kiew erhoffte Nato-Mitgliedschaft der Ukraine unrealistisch sei. Ebenso nannte er es unwahrscheinlich, dass die Ukraine ihre seit 2014 verlorenen Gebiete zurückgewinnen könne.