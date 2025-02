"Gold läuft heiß, weil der Bitcoin pausiert" – $3.000-Marke fest im Visier!

Ajay Kedia, Direktor bei Kedia Commodities, sieht die jüngsten Zollerhöhungen als wichtigen Treiber für den Goldpreis. "Trumps Ankündigung von Gegenzöllen hat Sorgen über einen globalen Handelskrieg verstärkt, was die Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen erhöht", zitiert ihn Reuters.

Inflation steigt – Zinssenkungen der Fed rücken in die Ferne

Zusätzlichen Auftrieb erhält Gold durch die steigende Inflation in den USA. Der am Donnerstag veröffentlichte Produzentenpreisindex (PPI) zeigte einen kräftigen Anstieg im Januar, nachdem bereits der Verbraucherpreisindex (CPI) den stärksten Anstieg seit eineinhalb Jahren verzeichnet hatte. Die Inflation zieht damit schneller an als erwartet.

Analysten sehen darin ein Zeichen, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht vor der zweiten Jahreshälfte senken wird. Höhere Zinsen machen Gold als renditelosen Vermögenswert weniger attraktiv, doch geopolitische Unsicherheiten stützen den Markt.

3.000-Dollar-Marke im Fokus – Gewinnmitnahmen möglich

Der Markt bleibt jedoch anfällig für technische Korrekturen. "Gold ist leicht überkauft, und wenn es die 3.000-Dollar-Marke erreicht, könnten einige Anleger Gewinne mitnehmen", erklärt Kedia.

Laut Ilya Spivak, Leiter der Abteilung Global Macro bei Tastylive, könnte ein Durchbruch im Handelskonflikt zwischen den USA und China, eine Deeskalation der geopolitischen Spannungen oder starke US-Wirtschaftsdaten den Goldpreis drücken. "Allerdings scheinen diese Szenarien kurzfristig unwahrscheinlich", so Spivak.

Das Analysehaus Gavekal Research warnt jedoch, dass alle bullischen Argumente für Gold bekannt sind, während mögliche negative Katalysatoren noch unterschätzt werden. Ein Friedensabkommen in der Ukraine oder im Nahen Osten könnte die Aufwärtsdynamik des Goldpreises abrupt beenden. Auch bleibt die Unterstützung durch andere Edelmetalle wie Silber oder Goldminenaktien aus.

"Gold ist derzeit in Mode, gerade weil Bitcoin eine Pause einlegt. Doch wenn der Preis die 3.000-US-Dollar-Marke nicht nachhaltig überschreitet, könnte sich der Hype schnell abkühlen", so Gavekal Research.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

