WTI auf Jahrestief

Die Hoffnung auf eine baldige Beendigung der Auseinandersetzung auf dem ukrainischen Territorium hat die Ölpreise am Donnerstag merklich unter Druck gesetzt, WTI markierte infolgedessen ein Jahrestief bei 70,25 US-Dollar. Dementsprechend würden die Risiken für eine Unterversorgung sichtlich abnehmen, wenn Russland wieder ohne Sanktionen Öl liefern kann. Die Kursausschläge sind jedoch stark politisch getrieben und bergen dementsprechend hohe Risiken bei einem Investment. Nach aktuellem Stand lässt sich zwar unterhalb von 70,00 US-Dollar eine Abwärtsvariante auf 69,31 und darunter in den Bereich um 68,47 US-Dollar ableiten, die hohe Volatilität der letzten Tage kann ein Engagement jedoch durch Reißen der Verlustbegrenzung schnell wieder beenden. Dementsprechend sollte sich die Lage erst noch beruhigen und konkrete Maßnahmen in den seit nunmehr drei Jahre tobenden Konflikt vorgestellt werden. Auf der Oberseite würde es dagegen mindestens eines Kurssprungs über den 200-Tage-Durchschnitt bei 73,72 US-Dollar bedürfen, damit das Widerstandsband um 75,26 US-Dollar aus Anfang dieses Jahres erneut angesteuert werden kann.

Trading-Strategie: