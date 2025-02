Gewinne laufen lassen!

In der letzten Ausgabe wurde für das Visa-Papier ein Anstieg bis auf 333,56 US-Dollar nach Ausbruch über die obere Trendbegrenzung eines Aufwärtstrends aus Ende 2024 ausgerufen und trat auch in dieser Form ein. Doch Visa preschte weiter vor und begab sich auf 352,12 US-Dollar in der abgelaufenen Woche aufwärts. Doch auch dieses kurzzeitige Widerstandsband wurde am Donnerstag förmlich pulverisiert, hinzukommt noch eine bullische Hammerkerze im Tagesstart. Dementsprechend lässt sich für das Papier nun weiteres Kurspotenzial an 358,15 und darüber 361,34 US-Dollar ableiten, bestehende Long-Positionen sind durch eine Stopp-Anhebung enger abzusichern. Ein neuerliches Investment könnte aufgrund des hohen Kursniveaus allerdings schwierig werden, scharfe Rücksetzer könnten demnächst zunehmen. In kurzfristig bärisches Fahrwasser gerät Visa unterhalb von 346,25 US-Dollar, dann müsste mit Abschlägen sogar auf 337,11 und darunter 321,62 US-Dollar zwingend gerechnet werden.

Trading-Strategie: