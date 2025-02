DAX mit neuer Kurseruption

Eine Anmerkung, dass der DAX an dieser Stelle extrem überkauft ist, kann man sich ersparen. Auf nahezu allen Zeitebenen ist das eine brandgefährliche Mischung, zumal der DAX auch seine obere Trendkanalbegrenzung erreicht hat und an dieser zur Unterseite abprallen könnte. Solange das Momentum jedoch in der aktuellen Form hoch bleibt, sind weitere Gewinne an 22.683 und übergeordnet 22.789 Punkte möglich, allerdings notiert das heimische Leitbarometer bereits außerhalb seiner normalen Schwankungsbreite. Auffangpunkte findet das Barometer aktuell bei 22.148, 22.000 und darunter bei 21.676 Punkten vor. Umkehrmuster, die auf eine mögliche Konsolidierung hindeuten, sind weiterhin nicht präsent.

Aktuelle Lage