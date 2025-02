ROUNDUP Mega-Zyklon 'Zelia' wütet in Westaustralien Ein heftiger Zyklon ist an der australischen Westküste früher als erwartet auf Land getroffen: "Zelia" wütete seit dem Mittag (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde und Böen von rund 290 Kilometern pro Stunde in …