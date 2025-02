IceLake Advisory GmbH / IceLake investiert in führende ...

IceLake investiert in führende Infrastrukturberatungen quattron und NEXTRAIL

Bamberg/Berlin/München (ots) - Von IceLake beratene Fonds haben die Mehrheit an der q-holding GmbH ("quattron") und der NEXTRAIL GmbH ("NEXTRAIL") erworben, welche künftig als Teil einer gemeinsamen Gruppe für Management- und Technologieberatung im Bereich Infrastruktur unter einem Dach tätig sind. Ziel ist es, im Rahmen der Partnerschaft die Stärken von quattron und NEXTRAIL zu kombinieren sowie das weitere organische Wachstum zu unterstützen und Buy & Build konsequent voranzutreiben. Alle operativ tätigen Gesellschafter führen die Unternehmen auch in Zukunft und bleiben wesentlich beteiligt.

Mit dem Zusammenschluss von quattron und NEXTRAIL in Partnerschaft mit IceLake entsteht ein führender europäischer Beratungs-, Digitalisierungs- und Realisierungspartner für kritische Netzinfrastrukturen in den Bereichen Bahn, Energie und Telekommunikation. Durch zahlreiche Kooperationen in der Vergangenheit kennen sich beide Unternehmen bereits gut und ergänzen sich nahezu ohne Überschneidung in ihrem Dienstleistungsangebot.