KEY-THE ENERGY TRANSFORMATION EXPO - DAS GLOBALE REFERENZNETZWERK DER ENERGIEWENDE-COMMUNITY - STEHT KURZ VOR DEM START IN ITALIEN

Vom 5. bis 7. März werden im Rimini Expo Centre der Italian Exhibition Group rund 35 % internationale Ausstellermarken und über 250 Top-Einkäufer und Delegationen aus 48 Ländern erwartet.

Dank der Unterstützung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit und der italienischen Handelsagentur, der Zusammenarbeit mit über 40 ausländischen Verbänden und einem weltweiten Netzwerk von Vertretern festigt die Veranstaltung ihre Rolle als wichtiger internationaler Akteur.

RIMINI, Italien, 14. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Auf über 90.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und in 20 Hallen präsentieren sich mehr als 1.000 Aussteller auf der KEY-The Energy Transition Expo, der Veranstaltung der Italian Exhibition Group zum Thema Energiewende und -effizienz. Sie findet vom 5. bis 7. März im Rimini Expo Centre in Italien statt und ist ein Maßstab in Europa, Afrika und dem Mittelmeerraum. Diese Ausgabe der KEY wird die bisher größte und internationalste sein.

Peraboni, Astolfi und Previati kommentieren: