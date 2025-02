Insolvenzen in Deutschland steigen zu Jahresbeginn kräftig In der Wirtschaftskrise steigt die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland erneut kräftig. Für Januar verzeichnet das Statistische Bundesamt 14,1 Prozent mehr angemeldete Insolvenzverfahren als im Vorjahreszeitraum. Die Verfahren fließen erst nach …