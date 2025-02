Weißer Wasserstoff löst Goldrausch bei Profi-Investoren aus

Gelingt es, wenige Prozent der Vorkommen zu fördern, ist der Bedarf für Jahrhunderte gedeckt. Weißer Wasserstoff hat Profi-Investoren im Handumdrehen überzeugt. Die erste neue Primärenergiequelle seit 100 Jahren könnte in den Startlöchern stehen.

Zweistellige Minustemperaturen, knietiefer Schnee, unerbittlicher Wind: Die Bedingungen rund um den Timiskaming Lake an der Grenze der kanadischen Provinzen Ontario und Quebec sind zu dieser Jahreszeit alles andere als einladend. Und doch finden sich an dem 304 km2 großen und bis zu 216 Meter tiefen Gewässer auch zu dieser Jahreszeit Besucher ein.

Unter diesen Besuchern sind derzeit vermehrt Mitarbeiter des kanadischen Rohstoffexplorers Red Metal Resources (ISIN: CA75679D2023, WKN: A40DG3). Das Unternehmen plant ein Explorationsprogramm in der Gegend. Im Timiskaming Lake sind Gasproben aus dem Boden und Unterwasseruntersuchungen geplant. Diese Untersuchungen sollen zur Lokalisierung von Entgasungszonen im Zusammenhang mit Verwerfungen im Timiskaming-Graben dienen.

Red Metal Resources erwirbt Land für die Suche nach weißem Wasserstoff

Im Dezember gab Red Metal Resources den Kauf von drei separaten Mineralien-Claim-Paketen in Ontario entlang der Grenze zu Quebec in der Nähe der Stadt Ville-Marie bekannt. Diese Claim-Blöcke bestehen aus drei separaten Paketen, die 149 Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 3.246 Hektar umfassen.

Auch wenn die Region weltweit als Bergbaudistrikt bekannt ist: Dem Team um CEO Caitlin Jeffs geht es jedoch nicht um Gold, Kupfer oder andere Metalle. „Die Claims wurden aufgrund ihrer Nähe und der ähnlichen geologischen Beschaffenheit wie die jüngste Wasserstoff-Entdeckung von Quebec Innovative Materials (QIMC) im Gebiet SaintBruno-de-Guigues mit über 1.000 ppm erworben“, heißt es auf der Homepage.

Mit genau dieser Entdeckung der Konkurrenz (die im September 2024 bekannt wurde) hatte Red Metal Resources bereits den Erwerb von Ländereien wenige Wochen zuvor begründet. Die im November erworbenen Claims grenzen an die Erweiterung des Entdeckungsgebietes von QIMC an.

Was hat QIMC entdeckt, das die Konkurrenz zum entschlossenen Aufkauf von Land und geologisches Fachpersonal in den eisigen Winter Kanadas treibt? In den lokalen Medien finden sich zwei Schlagworte immer wieder: Linie 7 und Linie 13. Linie 7 bezieht sich auf Bodengasmessungen von QIMC, die Ergebnisse von 1.000 ppm zutage förderten. Linie 13 erbrachte 594, 543 und 463 ppm.