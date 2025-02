Wahrscheinliche Ausnahmen für Autobauer beim US-Zoll!

Die Aktien der europäischen Automobilindustrie dominierten am Donnerstag die Rekordrallye der Börsenindizes. Ein Faktor, der nach Ansicht von Finanzexperten zu dieser Entwicklung beigetragen hat, war die Aussicht auf eine mögliche Entspannung in Bezug auf das zuletzt belastende Thema der Zölle. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters deutete der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, an, dass es möglicherweise Ausnahmen von der restriktiven Zollpolitik von US-Präsident Trump geben könnte, insbesondere im Hinblick auf die Automobilindustrie. Während eines Gesprächs in der vergangenen Woche hat Trump spezielle Regelungen für den Import von Automobilen besonders betont. Der Börsenwert der BMW-Aktie verzeichnete zum Ende des gestrigen Handelstages einen Anstieg um 6,06 Prozent.

Aktuell bewegt sich die Notierung von BMW auf dem Niveau von 80,86 Euro im Bereich eines Zweijahrestiefs. Einzelne Analysten sehen den Kurs wieder höher. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat in seiner aktuellen Analyse die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Outperform" belassen. Um diesen Zielwert zu erreichen, muss das Papier jedoch den wichtigen Widerstand bei 79,90 Euro überwinden. Trotz des Rückenwindes aus den USA scheiterte die Aktie von BMW gestern erneut an diesem Kursniveau. Mittelfristig könnte diese Barriere jedoch fallen, wenn sich auch die schwierige Lage auf dem chinesischen und in weiterer Folge auf dem Weltmarkt verbessert. Bis zum Kursniveau von 86 Euro müsste das Papier noch um knapp 10 Prozent zulegen, was durchaus möglich erscheint. Übergeordnet betrachtet ist der seit Mitte April 2024 aufrechte Abwärtstrend gebrochen und die Aktie hat eine Seitwärtsrange ausgebildet. Dabei hat sich gezeigt, dass die Aktie die Unterstützung bei 74,40 Euro nicht unterschritten hat. Werden die 74,40 Euro dennoch geknackt, wartet mit dem Niveau bei 68,58 Euro eine gewichtige Unterstützung, die schon im Tief rund um den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine nicht durchbrochen wurde.

BAY.MOTOREN WERKE AG ST (BMW) (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von BMW bis auf 88,31 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JT9M2Q) überproportional mit einem Omega von 3,90 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 38 % und dem Ziel bei 88,31 Euro (2,03 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 13.03.2025 eine Rendite von rund 39 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 74,01 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 29 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,33 zu 1, wenn bei 74,01 Euro (1,03 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JT9M2Q Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,53 – 1,54 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 70,00 Euro Basiswert: BAY.MOTOREN WERKE AG ST (BMW) akt. Kurs Basiswert: 80,86 Euro Laufzeit: 19.06.2026 Kursziel: 2,03 Euro Omega: 3,90 Kurschance: + 39 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Haftungsausschluss

