Diese Cathie-Wood-Aktie haussiert nach den Earnings

Die Umsatzprognose berücksichtigt nicht die Auswirkungen von wichtigen Sportereignissen. "Unsere Prognose enthält nicht die Vorteile der bisherigen Sportergebnisse des Jahres", erklärte das Unternehmen. Zudem wurde die Einführung mobiler Sportwetten in Missouri nicht einbezogen, obwohl dort kürzlich die Legalisierung beschlossen wurde.

DraftKings profitierte von einer wachsenden Kundenbasis, der Expansion in neue Märkte und der Übernahme von Jackpocket. Analysten der Bank of America merkten an, dass der Super Bowl ein positives Ereignis für die Wettbranche war. "Wir halten die Möglichkeit, während des größten Ereignisses des Jahres zweistellig zu wachsen, für beeindruckend und könnten dazu beitragen, Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung des Spielaufkommens zu zerstreuen", so die Analysten.

Während Wettbewerber wie FanDuel einen Anstieg der Wetten um 19 Prozent meldeten, verzeichnete BetMGM "eines der besten Einzelspielergebnisse in der Unternehmensgeschichte" und bezeichnete den Super Bowl als das größte Wettereignis aller Zeiten.

Trotz steigender Umsätze sieht sich DraftKings Herausforderungen wie höheren Steuern in Maryland und Ohio sowie den Kosten für den Markteintritt in Missouri gegenüber. Dennoch bleibt das Unternehmen optimistisch und setzt auf weiteres Wachstum durch Expansion und neue Angebote. Die DraftKings-Aktie profitiert und steigt im erweiterten Handel um über 5,5 Prozent.

Starinvestorin Cathie Wood besitzt 1,25 Prozent der ausstehenden DraftKings-Aktien. Der Sportwettenanbieter nimmt die 15. größte Position in Woods Portfolio ein.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion