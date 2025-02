Aktien Asien/Pazifik Kurse profitierten mehrheitlich von Friedenshoffnungen An den wichtigsten Aktienmärkten im asiatisch-pazifischen Raum hat sich am Freitag keine einheitliche Tendenz etabliert. Auf Wochensicht lagen die Märkte der Region unterdessen leicht im Plus. "Kurz vor dem Wochenende ist eine Entdynamisierung …