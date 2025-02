Eurokurs kaum verändert - Weiter deutlich über 1,04 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor Aussagen zu möglichen Friedensplänen im Ukraine-Krieg und vor wichtigen US-Konjunkturdaten wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0467 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Kurs wie am Vorabend.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern bleiben Hoffnungen auf einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg ein bestimmender Faktor am Devisenmarkt. "In den kommenden Tagen liegt der Fokus klar auf den Schlagzeilen von der Sicherheitskonferenz in München", heißt es in einer Einschätzung von Experten der Dekabank. Zuletzt hatte der Euro Auftrieb durch die Hoffnung auf Fortschritte hin zu einer Waffenruhe erhalten.