BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 18 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Lösung der Probleme mit der deutschen Finanzaufsicht Bafin Ende 2024 sei der Online-Broker auf dem Weg zu besseren Zeiten, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nach zwei Jahren der Stagnation liege der Fokus wieder auf Innovationen und kommerziellen Fortschritten, was weiteres Wachstumspotenzial freisetzen sollte. Gleichzeitig zeige der Bewertungsabschlag zur Branche, dass der Markt dies noch nicht vollständig einpreise./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 18,33EUR auf Tradegate (14. Februar 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christoph Greulich

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m