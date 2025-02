Vonovia-Bonus-Zertifikat mit 25% Chance und 25% Sicherheitspuffer

Die Vonovia-Aktie konnte sich nach der Talfahrt in den ersten Tagen des Jahres 2025, die am 13. Januar 2025 bei 26,98 Euro bei einem neuen Jahrestief geendet hatte, wieder deutlich erholen. Obwohl die Aktie mit derzeit 29,50 Euro wieder deutlich oberhalb des Jahrestiefs notiert, befindet sie sich nach wie vor in beträchtlicher Entfernung zum 12-Monatshoch vom 2. Oktober 2024 bei 33,93 Euro.

Obwohl Vonovia in Bezug auf die Wahlprogramme deutscher Parteien zu Immobilienthemen gut aufgestellt sein sollte, reduzierten die Experten von Goldman Sachs das Kursziel, bekräftigten aber gleichzeitig mit einem von 46,50 auf 45,80 Euro reduzierten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie.