Roku Nutzerzahlen steigen rasant – Aktie klettert zweistellig

Der Anstieg der Werbeeinnahmen sowie die Einführung von Streaming-Diensten wie Peacock, Disney+ und HBO Max haben Rokus Abonnentenzahl und das Gesamtwachstum erheblich gesteigert. Die Aktie kletterte im Handel um rund 14 Prozent.

"Wir machen weiterhin Fortschritte beim Ausbau der Werbenachfrage durch tiefere Integrationen mit Drittanbieter-Plattformen, die Verbesserung der Roku Experience, beginnend mit unserem Startbildschirm, zur Steigerung der Monetarisierung und das Wachstum von über Roku abgerechneten Abonnements", erklärte das Unternehmen in einem Brief an die Aktionäre.