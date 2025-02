Der Dax ist praktisch täglich auf neue Allzeithochs gestiegen - aber gestern hat Trump Zölle ab 01.April angekündigt, die faktisch bedeuten: mindestens 20% Zölle für Exporte aus Deutschland in die USA! Denn Trump sieht die Mehrwertsteuer in den verschiedenen Ländern der Welt als "Zölle", gegen die er in gleicher Höhe Gegenzölle verhängen wird. Der Trick dabei: die USA haben keine bundeseinheitliche Mehrwertsteuer, sondern nur unterschiedliche Regelungen in den jeweiligen US-Bundesstaaten (dort sind die Mehrwersteuern in einer Spanne zwischen 0% und 7%). Das dürfte die Dax-Rally deutlich ausbremsen - zumal Trump auch Zölle gegen Autos aus der Eurozone angekündigt hat!

Hinweise aus Video:

1. US-Aktien riskant – alle sind schon an Bord – Goldman-Aussage

2. Aktuell: Trump unterschreibt Anweisung für umfassende Zoll-Vorbereitungen

Das Video "Trump-Zölle: Die unverstandene Bombe für Europa - was nun, Dax?" sehen Sier hier..