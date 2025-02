2021er-Hochs weiter ungebrochen

Das letzte markante Verlaufshoch in einer beispiellosen Kursrallye markierte Home Depot bei 420,61 US-Dollar in 2021, die darauf folgenden Jahre wurden im Bereich um 265,00 US-Dollar für eine Stabilisierung genutzt. Erst im abgelaufenen Jahr folgte wieder ein Aufwärtstrend und brachte das besagte Rekordhoch bei 439,37 US-Dollar Ende November zustande. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 2021er-Hochs blieb dem Wertpapier bislang aber verwehrt, für ein mittelfristiges Kaufsignal muss dieser Bereich allerdings auf Wochenbasis unbedingt geknackt werden. Unglücklicherweise breitet sich seit Monaten eine bedenkliche SKS-Formation in diesem Bereich aus.

Home Depot in neutraler Range