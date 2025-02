Polyplastics bringt neues umweltfreundliches PLASTRON (R) ︎LFT mit reduziertem Gewicht, höherer Steifigkeit und starker Dämpfung auf den Markt

TOKIO, 14. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich technischer Kunststoffe, hat PLASTRON (R) LFT (langfaserverstärkter Thermoplast) RA627P auf den Markt gebracht, einen umweltfreundlichen Verbundwerkstoff aus Polypropylen (PP)-Harz und langen Zellulosefasern, der eine geringe Dichte, hohe spezifische Steifigkeit, hohe Schlagfestigkeit und hervorragende Dämpfung für eine Reihe von Anwendungen bietet, darunter Audiokomponenten (Lautsprechermembranen) und Gehäuse von Industriekomponenten.

Bild 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202502043779/_prw_PI3fl_3xCP5TL4.jpg

Die Entwicklung von PLASTRON (R) LFT RA627P unterstreicht das Engagement von Polyplastics, die Umweltauswirkungen seiner Materialien zu reduzieren und eine nachhaltige Gesellschaft zu schaffen. Dank seines Anteils an regenerierten Zellulosefasern weist PLASTRON (R) RA627P eine geringere CO2-Bilanz auf – etwa 30 % weniger als 30 % kurzglasfaserverstärktes PP-Harz. Der neue LFT ist ein Verbundwerkstoff aus PP-Harz und ununterbrochenen 30 % langen Zellulosefasern der gleichen Länge, die in die gleiche Richtung ausgerichtet sind. Die regenerierte Zellulosefaser weist dank einzigartiger Spinnbedingungen und Polymerisation der Rohzellulosematerialien eine hohe Festigkeit und Elastizität auf.

PLASTRON (R) RA627P bietet eine um etwa 10 % geringere Dichte als mit 30 % Kurzglasfasern verstärktes PP-Harz, während das Biegemodul in etwa gleich bleibt. Das Material hat außerdem eine spezifische Steifigkeit, die höher ist als die von mit 30 % Kurzglasfasern verstärktem PP-Harz, und gleichzeitig einen hohen Verlustkoeffizienten.

Die Eigenschaften einer hohen spezifischen Steifigkeit und eines großen Verlustfaktors stehen normalerweise in einem umgekehrten Verhältnis zueinander, aber PLASTRON (R) RA627P bietet ein ausgezeichnetes Gleichgewicht dieser Eigenschaften, wodurch es sich für Komponenten von Audiogeräten wie Lautsprechermembranen eignet, die dieses Gleichgewicht erfordern.

Bild 3: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202502043779/_prw_PI2fl_9aV2sDpg.png

Bild 4: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202502043779/_prw_PI4fl_PQ6XXkm7.png

Polyplastics entwickelt neue Qualitäten aus recyceltem PP-Harz, die den CO2-Fußabdruck weiter verringern können, und erweitert gleichzeitig sein Portfolio an PLASTRON (R) LFT-Produkten, um den wachsenden Marktanforderungen gerecht zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/35.html

Informationen zu Polyplastics: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202502043779-O1-f3kx6N6F.pdf

PLASTRON (R) ist eine eingetragene Marke von Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

