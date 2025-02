INFOMEDIA ÜBERNIMMT 50 % VON INTELLEGAM - EINEM EUROPÄISCHEN KI-STARTUP IM AUTOMOBILBEREICH

SYDNEY, 14. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Infomedia Ltd (ASX:IFM) freut sich, ankündigen zu dürfen, dass eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von 50 % des europäischen KI-Startups Intellegam GmbH (Intellegam) zu einem Kaufpreis von ca. 10 Millionen A$[1] getroffen wurde. Mit diesem strategischen Schritt beschleunigen wir unser Innovationsprogramm und sorgen für produktgesteuertes Wachstum in unserem gesamten globalen Daten-Ökosystem. Diese Partnerschaft verbindet Infomedias umfangreiche Expertise im Automobilbereich und unsere vertrauenswürdigen globalen OEM-Beziehungen mit der hochmodernen generativen KI-Technologie von Intellegam und schafft so ein Kraftzentrum für Innovationen.

Gemeinsam definieren wir Lösungen für OEMs, Händlerbetriebe und Fahrzeugbesitzer neu – für intelligentere Analysen, schnellere Vorgänge und bedeutsamere Kundenerfahrungen.