Kontron auf Hoch seit Juni nach Oddo-Empfehlung

katjuscha-research schrieb gestern 21:44

Man kann durchaus was zur Bewertung der Vergangenheit sagen. Die war 2019 bis 2023 einfach zu hoch. Daher ist der Kurs auch nicht gestiegen. Anfang 2024 als es hätte besser werden können, kam dann die Katek Übernahme, die der Finanzmarkt negativ aufgenommen hat.



Nun hat man Katek ganz gut eingliedern können und die Bewertug ist mit KGV von 9-10 nur halb so hoch wie in den angesprochenen Jahren. Viele User hier oder bei Ariva bedenken diesen Unterschied einfach nicht und sind deshalb ungeduldig und posten fast jeden Tag wie schlecht es doch angeblich läuft, obwohl der Chart der letzten Wochen sehr bullish aussieht. Steigendes Dreieck!