Preise rund ums Auto im Januar 2025 um 3,2 % höher als ein Jahr zuvor

WIESBADEN (ots) -



- Kfz-Versicherungen deutlich teurer als im Vorjahresmonat (+20,8 %),

Kraftstoffe nahezu unverändert (-0,1 %)

- Kombinierte Tickets für Bus, Bahn und Ähnliches, auch infolge der

Preiserhöhung beim Deutschlandticket, stark verteuert (+11,6 %)

- Preise fürs Autofahren seit 2020 deutlich gestiegen, kombinierte

Personenbeförderungsleistungen haben sich dagegen verbilligt



Kauf, Versicherung, Steuern, Kraftstoffe, Reparatur, Inspektion und Ersatzteile

- für Anschaffung und Unterhalt fürs Auto kommt schnell einiges an Kosten

zusammen. Die Preise für Waren und Dienstleistungen rund ums Autofahren,

zusammengefasst im Kraftfahrer-Preisindex, lagen im Januar 2025 um 3,2 % höher

als im Januar 2024, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Der

Anstieg binnen Jahresfrist fiel somit überdurchschnittlich aus: Die

Verbraucherpreise insgesamt nahmen im gleichen Zeitraum um 2,3 % zu.





Preisanstieg binnen Jahresfrist bei Kfz-Versicherungen am größtenDabei haben sich die einzelnen Bestandteile des Kraftfahrer-Preisindexunterschiedlich entwickelt: Am deutlichsten verteuerten sich Kfz-Versicherungenmit einem Plus von 20,8 % im Januar 2025 gegenüber Januar 2024. Die Preise fürReparatur, Inspektion, Parkgebühr und Ähnliches stiegen um 5,6 %, auchFahrschule und Führerscheingebühr verteuerten sich deutlich (+4,6 %). Die Preisefür Neuwagen einschließlich Wohnmobile (+2,8 %), die Miete für Garage undStellplatz (+1,9 %), Kraftfahrzeugsteuer (+0,6 %), Gebrauchtwagen (+0,4 %) sowieErsatzteile, Zubehör und Pflegemittel (+0,4 %) nahmen dagegen vergleichsweisemoderat zu. An der Zapfsäule mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher imJanuar 2025, trotz Erhöhung der CO2-Bepreisung zu Jahresbeginn, etwa gleich vielbezahlen wie vor einem Jahr - Kraftstoffe waren um 0,1 % günstiger als im Januar2024 (darunter Dieselkraftstoff: -0,9 %; Superbenzin: +0,1 %; Autogas +0,2 %).Mobilität auf zwei Rädern: Preisentwicklung für E-Bikes, Pedelecs und FahrräderuneinheitlichWer lieber auf zwei Rädern unterwegs war, sah sich mit unterschiedlichenPreisentwicklungen für die Anschaffung eines Zweirads konfrontiert: WährendE-Bikes oder Pedelecs im Januar 2025 etwas günstiger waren als ein Jahr zuvor(-0,4 %), zogen die Preise für Fahrräder um 2,6 % binnen Jahresfrist an.Krafträder (ohne E-Bikes oder Pedelecs) verteuerten sich ebenso um 2,6 %. FürZubehör für Fahrräder - dazu zählen beispielsweise Fahrradschloss oderTachometer - musste hingegen nur wenig mehr bezahlt werden als im Januar 2024(+0,3 %).Preise für Nah- und Fernverkehr deutlich höher als ein Jahr zuvorDie Personenbeförderung im Schienenverkehr war im Januar 2025 im Vergleich zum