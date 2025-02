Globale Tierschutzorganisation Humane Society International wird zu Humane World for Animals und verstärkt Präsenz in Deutschland

Berlin (ots/PRNewswire) -



- Neue Marke für klare Mission: Globale Reichweite und Engagement für Tiere

- Ausweitung der Tierschutzprojekte in Deutschland

- Grammy-nominierte Popsängerin Sia unterstützt mit neuem Song für den

Tierschutz



Seit über 70 Jahren kämpft Humane World for Animals (https://c212.net/c/link/?t=

0&l=de&o=4361959-1&h=2556416236&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-4pwqih4iKE&a=Humane+

World+for+Animals) - ehemals Humane Society International - weltweit gegen die

Ursachen von Tierquälerei und Tierleid, um einen nachhaltigen Wandel zu

bewirken. Heute schließt sich die Organisation mit ihrem in den USA ansässigen

Pendant unter einem neuen Namen und Logo zusammen. So soll die Wirkungskraft der

Organisation und ihr unermüdliches Engagement gegen Tierquälerei sowie für den

Schutz aller Tiere weltweit verdeutlicht werden. Als eine der größten

Tierschutzorganisationen der Welt hat Humane World for Animals (https://c212.net

/c/link/?t=0&l=de&o=4361959-1&h=1910566697&u=http%3A%2F%2Fhumaneworld.org%2F&a=H

umane+World+for+Animals) auch in Deutschland vor fünf Jahren die Arbeit

begonnen. Mit der globalen Evolution wird sich diese Präsenz auch hierzulande

verstärken.









" Seit unserer Gründung haben wir uns stetig weiterentwickelt, damit unsere

Arbeit die größtmögliche Wirkung auf das Leben der Tiere auf der ganzen Welt hat

", sagt Kitty Block, Präsidentin und CEO von Humane World for Animals. " Dieser

wichtige nächste Schritt stellt sicher, dass unsere globale Mission und unsere

ambitionierte Arbeit klar und deutlich wahrgenommen werden. Da unsere Teams

weltweit immer enger zusammenarbeiten, spiegelt die Vereinigung unter einer

globalen Marke nun unsere gemeinsame Vision und Strategie wider ."



Humane World for Animals ist in über 50 Ländern aktiv und geht gegen die

grausamsten Praktiken vor. Dazu zählen: der Pelzhandel, der Hunde- und

Katzenfleischhandel, die sogenannte Massentierhaltung, der kommerzielle Walfang,

die Trophäenjagd und der illegale Wildtierhandel, Tierversuche und kommerzielle

Massenzuchtbetriebe von Hundewelpen. In Deutschland hat sich Humane World for

Animals in den vergangenen Jahren schwerpunktmäßig für ein Importverbot von

Jagdtrophäen im Rahmen der #NotInMyWorld-Kampagne, für pelzfreie Mode sowie für

eine nachhaltige Eindämmung der Straßenkatzenpopulation eingesetzt.



Für ein Deutschland ohne Tierquälerei



