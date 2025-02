Kursverluste zu Handelsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,21 Prozent auf 132,62 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,44 Prozent. In allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Die Auswirkungen eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine auf die Finanzmärkte sind nach Einschätzung der Dekabank kaum abschätzbar. "In den kommenden Tagen liegt der Fokus klar auf den Schlagzeilen von der Sicherheitskonferenz in München." Die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt an diesem Freitag und dauert bis Sonntag. Mit besonderem Interesse wird dabei am Freitag die Rede des US-Vizepräsidenten J.D. Vance erwartet.

In der Eurozone stehen am Freitag keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Am Nachmittag stehen in den USA Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion auf dem Kalender./jsl/jkr/mis