Marc Cain mit exklusivem Pop-Up Store während der New York Fashion Week (FOTO)

New York (ots) - Am 7. Februar präsentierte Marc Cain während der New YorkFashion Week ein besonderes Markenerlebnis in Soho. Der Abend bot ein DJ-Set undeine exklusive Vorschau auf die Herbst/Winter 2025 Kollektion.Wer den Pop-up Store in Soho betrat, war sofort von der Atmosphäre gefangen.Silbermetallic-Wände, sanfte Rosétöne und stilvolle Loungemöbel schufen einenRaum, in dem die Mode zum Leben erweckt wurde. Der Abend beeindruckte mit einerhochkarätigen Gästeliste, die Fashion-Insider und VIPs vereinte. Zu denHighlights gehörten die bekannte Fashion-Influencerin Camila Coelho, die ineinem glitzernden Paillettenkleid glänzte, Supermodel Romee Strijd, die in einemauffälligen roten Anzug Glamour ausstrahlte, und die amerikanischeTV-Persönlichkeit Tayshia Adams, die sich elegant in einem salbeigrünenLedermantel mit passender Hose zeigte. Am nächsten Tag hatten Besucher zudem dieMöglichkeit, die aktuelle Kollektion Frühjahr/Sommer 2025 zu shoppen."Die New York Fashion Week ist die ideale Bühne, um unsere neuesten Designseinem Publikum vorzustellen, das Innovation und Qualität schätzt. Mit diesemPop-up Store haben wir ein maßgeschneidertes und beeindruckendes Erlebnisgeschaffen, das die Raffinesse und Exklusivität von Marc Cain widerspiegelt", soStephen Belfer, Managing Director von Marc Cain Canada & USA.Die Veranstaltung war mehr als nur eine Modepräsentation, sie bot einumfassendes Erlebnis. Ein innovativer LED-Truck, der dieHerbst/Winter-Kollektion 2025 auf den Straßen Manhattans präsentierte, sorgtefür zusätzliche Spannung und eine dynamische Markenpräsenz in der Stadt.Pressekontakt:Marc Cain GmbHMarc-Cain-Allee 472411 BodelshausenFon +49.7471.709 - 0E-Mail mailto:pr@marc-cain.dehttp://www.marc-cain.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104492/5970863OTS: Marc Cain GmbH