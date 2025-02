JEFFERIES stuft Hermes auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hermes auf "Buy" mit einem Kursziel von 2460 Euro belassen. Ein viertes Quartal mit Ergebnissen von hoher Qualität rechtfertige die zuletzt an einem Hoch angekommene Bewertung des Luxusgüterkonzerns, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht aber "wie üblich" davon aus, dass auf der Telefonkonferenz ein nüchterner Ton angeschlagen wird. Es stehe außer Frage, dass Hermes sich in einer idealen Position befindet, um Marktanteilsgewinne zu erzielen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 02:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2025 / 02:32 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 2.875EUR auf Tradegate (14. Februar 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2460

Kursziel alt: 2460

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m