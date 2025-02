Luxuskonzern Hermes übertrifft Erwartungen bei weitem - Kurs legt zu

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Luxuskonzern Hermes hat entgegen dem Branchentrend Ende 2024 einen überraschend großen Umsatzsprung hingelegt. Besonders wohlhabende Kunden entschieden sich trotz Preiserhöhungen rund um Weihnachten für Hermes-Produkte wie Birkin- und Kelly-Bags. Dabei konnte der Ledertaschenhersteller auch in China punkten. Für Hermes-Chef Axel Dumas ist es für eine Prognose in dem wichtigen Land aber noch zu früh. "Ich bleibe sehr optimistisch für 2025, allerdings weiß ich, dass die Vergleichswerte sehr hoch sein werden", sagte er am Freitag.

Für die Hermes-Aktie ging es am Vormittag um 4,2 Prozent hoch. Der Konzern ist an der Börse damit nun mehr als 300 Milliarden Euro wert. Zwei Drittel der Aktien liegen in Familien-Hand: Laut Bloomberg-Daten schauen die Nachkommen von Thierry Hermes auf ein Gesamtvermögen von gut 170 Milliarden Euro. Diese freuen sich nun zudem über eine Sonderdividende von 10 Euro je Schein.