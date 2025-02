WWF unterliegt mit Klage zum Tiefseebergbau in Norwegen

OSLO (dpa-AFX) - Die Umweltschutzorganisation WWF hat bei einer Klage zum Tiefseebergbau in Norwegen eine gerichtliche Niederlage einstecken müssen. Das Amtsgericht von Oslo kam nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB am Donnerstagabend zu dem Schluss, dass eine angestellte Umweltverträglichkeitsprüfung für die Freigabe von Gebieten auf dem norwegischen Kontinentalsockel den erforderlichen Anforderungen entsprochen habe. Eine schrittweise Annäherung an die Öffnung von Gebieten für den Zweck habe zudem im Einklang mit Gesetzen und dem Völkerrecht gestanden.

Der WWF hatte die Verträglichkeitsprüfung in seiner Klage als unzureichend beanstandet. Der norwegische Staat hatte dagegen betont, dass die Öffnung der Gebiete ein erster, vorsichtiger Schritt in einem umfassenden, mehrjährigen Prozess sei, in dessen Verlauf das betroffene Meeresgebiet immer kleiner werde. Ohne eine gründliche Nachhaltigkeits- und Umweltprüfung würden keine Fördergenehmigungen erteilt, versicherte das norwegische Energieministerium.