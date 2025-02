Rheinmetall - Aktie im Rampenlicht - 14.02.2025

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 14.02.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Auf der Sicherheitskonferenz (MSC) in München an diesem Wochenende steht nach dem jüngsten Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die neue Richtung der US-Regierung im Ukraine-Konflikt besonders im …

Rheinmetall-Aktionäre erlebten in den letzten Tagen ein Wechselbad der Gefühle. Bis zum Mittwoch ging es mit dem Rüstungswert mächtig bergab. Doch gestern legte die Rheinmetall-Aktie um +9% zu und auch am Freitagmorgen ist der DAX-Titel mit über +6% im Plus und steigt erstmals auf die Marke von 800 €. Was ist da bloß los? Kommt […]