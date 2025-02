EU-Kommission US-Zölle sind Schritt in die falsche Richtung Die EU-Kommission hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigten wechselseitigen Zölle kritisiert. Sie seien "ein Schritt in die falsche Richtung", hieß es in einer Mitteilung der Kommission. Die EU habe einige der geringsten Zölle der Welt, …