Russlands Notenbank belässt Leitzins bei 21,0 Prozent

MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet. Der Leitzins verharre bei 21 Prozent, wie die russische Notenbank am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem unveränderten Leitzins gerechnet. Zuletzt hatte die russische Notenbank den Leitzins im Oktober angehoben.

Mit den hohen Zinsen versucht die Notenbank die Inflation zu drücken. Im Dezember lag die Inflationsrate bei 9,5 Prozent. Die Zahlen für den Januar werden am Nachmittag veröffentlicht. "Der aktuelle Inflationsdruck bleibt hoch", heißt es in einem Kommentar der Notenbank. "Das Wachstum der Inlandsnachfrage übersteigt nach wie vor die Möglichkeiten zur Ausweitung des Angebots an Waren und Dienstleistungen."