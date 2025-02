Bullenmarkt für chinesische Aktien – Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist!

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Baidu.Com Inc ADRs!

Bis zum Donnerstag verzeichnete der Index einen Anstieg von 25 Prozent für dieses Jahr: der Bullenmarkt ist eröffnet!

Unternehmen wie Alibaba, Xiaomi, Baidu und BYD profitierten von diesem Trend. Xiaomi ist im Rallye-Modus. Auch Alibaba stieg um mehr als 9 Prozent, nachdem die Kooperation mit Apple im Bereich KI bekannt gegeben wurde.

Analyst Peter Milliken von der Deutschen Bank Research schrieb in einer aktuellen Mitteilung, dass das KI-Startup DeepSeek sowie Innovationen in der Elektroautobranche treibende Kräfte seien, die globale Investitionen wieder vermehrt nach Hongkong und in chinesische Aktien fließen lassen. Er meint sogar, dass 2025 das große Jahr der China-Aktien sein werde.

Für Aufsehen sorgt eine Meldung vom Donnerstag zu Bilibili, das chinesische Pendant zu YouTube.

Bilibili

Denn es wurde bakannt, dass Blackrock seine Long-Position an Bilibili auf 6,26 Prozent erhöht hat. Die Aktie klettert daraufhin im Handel am Freitag zweistellig, teilweise um die 10 Prozent.

Auch Analysten bewerten die Bilibili-Aktie überwiegend positiv. So hat die Investmentbank Barclays ihr Kursziel von 19 auf 24 US-Dollar angehoben. Das Rating wurde bei "Overweight" belassen.

Benchmark Capital erhöhte ebenfalls das Kursziel von 16 auf 24 US-Dollar und bestätigte die Kaufempfehlung.

Die Bank Goldman Sachs stufte die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hoch und erhöhte ihr Kursziel von 16,50 auf 22,60 US-Dollar, unter Verweis auf die erfolgreiche Monetarisierung und Profitabilität des Unternehmens.

Auch Alibaba-Aktien sind im Windschatten der positiven Entwicklung.

Alibaba

Apple und Alibaba haben eine strategische Partnerschaft angekündigt: künstliche Intelligenz (KI) wird in iPhones integriert, die in China verkauft werden. Bis dato konnte Apple diesen Dienst in China noch nicht anbieten: Das war einer der Hauptgründe, warum der iPhone-Hersteller im letzten Jahr nur auf Platz 3 hinter den Chinesischen Smartphone-Herstellern landete.

Analysten sehen hier noch Potential nach oben und sehen besonders die Stärke von Alibaba: "Anstatt die Alibaba-Apple-Partnerschaft durch die Linse der chinesischen KI-Stärke zu betrachten, ist die Partnerschaft vor allem eine Anerkennung der KI-Fähigkeiten von Alibaba", sagt Lian Jye Su, ein Chefanalyst beim Tech-Research-Unternehmen Omdia.

Aufgrund der Nachricht kletterten die in Hongkong notierten Alibaba-Aktien um bis zu 9,2 Prozent auf 124,3 HK-Dollar und erreichten damit den höchsten Stand seit Januar 2022 (14,80 Euro).

Die Investmentbank JPMorgan erhöhte ihr Kursziel von 120 US-Dollar auf 125 US-Dollar und bestätigte dabei ihr "Overweight"-Rating für die Aktie.

Jeffries hob das Kursziel von 143 US-Dollar auf 150 US-Dollar an. Die Bank bekräftigte dabei die Kaufempfehlung.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 126,42 $ , was eine Steigerung von +5,76% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer