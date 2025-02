FMC schwach - Davita überzeugt nicht, Hohe Sterblichkeit

(neu: Kurse, Experten und Details)



FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von FMC sind am Freitag abgesackt. Die Papiere des Dialysespezialisten folgten damit dem schwachen Trend der Anteilsscheine des US-Konkurrenten Davita , der Geschäftszahlen vorgelegt und einen Ausblick gegeben hatte. Im vorbörslichen US-Handel knickten Davita am Freitag um zehn Prozent ein. FMC gaben gegen Mittag nach zum Teil deutlicheren Verlusten am Morgen noch um rund 4,5 Prozent nach.

JPMorgan-Experte David Adlington bewertete den Ausblick der US-Amerikaner als etwas mau. Die Mitte der Gewinnzielspanne bedeute für den Ergebniskonsens einen Korrekturbedarf von etwa fünf Prozent. Zudem wurde bekannt, dass der Investor Warren Buffett den Davita-Anteil von Berkshire Hathaway reduziert hat.