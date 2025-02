UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever von 4050 auf 4110 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Aktien des Konsumgüterkonzerns seien anfällig für eine weitere Abwertung, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies macht er auch an der Kursentwicklung am Berichtstag fest, denn die Aktien seien unter Druck geraten trotz etwas besser als gedachter Zahlen. Dies habe wohl an einem vorsichtigen Ausblick und der Margenentwicklung im ersten Halbjahr gelegen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 12:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2025 / 12:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 53,34EUR auf Tradegate (14. Februar 2025, 12:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 41,1

Kursziel alt: 40,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 49,39 € , was einem Rückgang von -8,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer