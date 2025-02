Koelnmesse trotzt der Wirtschaftsflaute und startet in ein starkes Geschäftsjahr 2025 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln (ots) -- Unternehmen erwirtschaftet 2024 stabilen Geschäftserfolg mit rund 365Millionen Euro Umsatz und rund 20 Millionen Euro Gewinn- Über 2,1 Millionen Besuchende aus 197 Ländern und 34.500 Ausstellende aus 106Ländern bestätigen die globale Marktposition der Koelnmesse- Koelnmesse erzielt bedeutende Fortschritte in der Entwicklung desMessegeländes, im Ausbau des internationalen Messegeschäfts und im BereichNachhaltigkeit- Doppelte Auszeichnung: Koelnmesse ist "Unternehmen des Jahres" 2024 und 2025 -Platz 1 unter allen deutschen MesseunternehmenDie Koelnmesse hat 2024, dem Jahr ihres 100-jährigen Bestehens, auf Basisvorläufiger Zahlen einen Umsatz von rund 365 Millionen Euro und einen Gewinn vonrund 20 Millionen Euro erzielt und bleibt auf einem stabilen Kurs. "Unser100-jähriges Jubiläum war ein außergewöhnliches Jahr, das uns an unsereUrsprünge erinnert und in dem wir gleichzeitig den Blick nach vorne gerichtethaben", erklärt Gerald Böse, CEO der Koelnmesse GmbH. "Unsere Ergebnisse zeigeneindrucksvoll Stabilität und Resilienz in einem herausfordernden Marktumfeld."Das Jahr 2024 war für die Koelnmesse geprägt von bedeutenden Fortschritten imMessegelände Köln, beim Ausbau des Auslandsgeschäftes und dem ThemaNachhaltigkeit. Zu den Höhepunkten zählten die feierliche Eröffnung des neuenEvent- und Kongresszentrums Confex, die weitere internationale strategischeExpansion sowie richtungsweisende Maßnahmen auf dem Weg, das gesamte Unternehmenund die eigenen Messen bis 2030 ressourcenschonend auszurichten.Im Veranstaltungsjahr 2024 erzielte die Koelnmesse laut vorläufigen Zahlen einenUmsatz von rund 365 Millionen Euro. Damit blieb sie im turnusgemäß schwächerenVeranstaltungsjahr geringfügig unter ihren eigenen Planungen von 369,5 MillionenEuro zurück. Der Nettogewinn wird voraussichtlich rund 20 Millionen Eurobetragen, nachdem im Vorjahr ein operatives Rekordergebnis von 42 Millionen Euroerreicht wurde. Die für das Gastveranstaltungs-, Kongress- und Eventgeschäftverantwortliche Tochtergesellschaft Koelncongress trug als 100-prozentigeTochtergesellschaft zum Konzernumsatz 2024 mit vorläufig 38 Millionen Euro vorKonsolidierung bei.Die leichte Abweichung von den Umsatzplanungen führt das Unternehmen auf mehrereFaktoren zurück. Dazu zählen die anhaltende Konsumflaute, die allgemeinewirtschaftliche Stagnation sowie geopolitische Unsicherheiten. "Messen sindimmer ein Spiegel der Märkte, in denen sich die Ausstellenden bewegen - und