Energiepreise nach wie vor auf Krisenniveau (FOTO)

Essen (ots) -- Brennstoffpreise für Erdgas, Heizöl und Fernwärme 2024 knapp doppelt so hochwie vor der Energiekrise (2021)- Mehrkosten von bis zu 330 Euro für 70-m2-Wohnung mit Fernwärme in 2024gegenüber 2021- Bei Wohnungen mit Öl bis zu 288 Euro, mit Gas bis zu 220 Euro mehr- Repräsentative YouGov-Umfrage von Mitte Januar 2025 zeigt: Mehrheit derMieter:innen weiß nicht, welche Heizkosten auf sie zukommen- 74 % erhalten keine monatliche Verbrauchsübersicht, 68 % kennen ihren Anspruchdarauf nicht- ista-CEO Hagen Lessing ruft zu deutlich mehr Transparenz beim Heizverbrauchauf: "Aktuelle Verbrauchsinformationen sind wichtiger Teil desVerbraucherschutzes"Die Preise für Erdgas, Heizöl und Fernwärme haben sich seit 2021, dem letztenJahr vor der Energiekrise, im Durchschnitt knapp verdoppelt. Das wirkt sich imDreijahresvergleich auf die Verbrauchsabrechnungen der Mieter:innen für Heizungund Warmwasser mit Mehrkosten von bis zu 330 Euro für das Jahr 2024 aus.Mieter:innen einer 70 Quadratmeter großen Musterwohnung mit Gasheizung müssen2024 rund 220 Euro für Heizung und Warmwasser oder 36 Prozent mehr zahlen alsnoch 2021. Bezieht die Wohnung Fernwärme, werden fast 330 Euro mehr fällig. Dasentspricht einem Anstieg von rund 42 Prozent in nur drei Jahren. Im Fall einerÖlheizung liegen die Mehrkosten bei gut 288 Euro (+47 Prozent). Diese Zahlen hatder Immobiliendienstleister ista SE mit Sitz in Essen anhand von Abrechnungenvon rund drei Millionen Wohnungen der Jahre 2021 bis 2023 ermittelt."Es gab und gibt immer wieder Berichte über eine vermeintliche Entspannung anden Energiemärkten. Das könnte manche Mieterin und manchen Mieter in falscherSicherheit wiegen. Deshalb halten wir bei ista es für wichtig, mit unseren Datenmöglichst große Transparenz zu schaffen. Auch darüber, dass sich dieallermeisten Mieterinnen und Mieter für 2024 auf erhebliche Mehrkosten imVergleich zum letzten Vorkrisenjahr 2021 einstellen müssen," sagte ista-CEOHagen Lessing zur Veröffentlichung der aktuellen Kostenvergleiche. DieErgebnisse einer repräsentativen YouGov-Umfrage von Mitte Januar 2025 im Auftragvon ista zeigen, wie groß die aktuelle Unsicherheit der Mieter:innen über ihrezu erwartende Kostenbelastung ist: Mehr als die Hälfte gibt an, nicht zu wissen,welche Heizkosten tatsächlich auf sie zukommen. "Verbraucherinnen undVerbraucher müssen zeitnah wissen, wie ihr Heizverhalten die Kosten beeinflusst.Nur wenn sie wissen, wie viel sie laufend verbrauchen, können sie bei Bedarfnoch während der Heizperiode Anpassungen vornehmen und so Einfluss auf ihreKosten nehmen. Die große Unsicherheit der Mehrheit der Mieterinnen und Mieter