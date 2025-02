Mehr für eigene Sicherheit tun

Steinmeier: Weiterhin Verantwortung für gemeinsame Sicherheit

Steinmeier betonte, es gehe nun darum, ein neues Kapitel der deutsch-amerikanischen Beziehungen aufzuschlagen. Er appellierte: "Wir sollten weiterhin Verantwortung für unsere gemeinsame Sicherheit wahrnehmen." Der Bundespräsident sprach im Anschluss an die Unterredung von einem "produktiven Gespräch". Im Vordergrund habe die Situation der Ukraine und die Zukunft des von Russland angegriffenen Landes gestanden.

An dem Gespräch nahmen von deutscher Seite nach Angaben aus Teilnehmerkreisen zunächst etwa 20 Minuten lang auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) teil. Unter vier Augen sprach Steinmeier demnach etwa 15 Minuten mit Vance. An dem Treffen im größeren Kreis nahm auch Trumps Sondergesandter Richard Grenell teil, der ehemalige US-Botschafter in Deutschland.

Am frühen Nachmittag ist am Rande der MSC eine Unterredung von Vance mit dem Unions-Kanzlerkandidaten und CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz geplant. Kanzler Olaf Scholz (SPD) wird dagegen erst am Samstag in München erwartet - wenn der Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump bereits abgereist ist./bk/had/mah/DP/nas