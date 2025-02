DZ hebt Gerresheimer auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 110 Euro

haowenshan schrieb 20.01.25, 09:25

Falls jemand aus der Branche ist, bitte DN an mich (hätte ein paar Fragen, etc)



der WiWo Artikel auf den ich mich bezog war: "Glasklar poliert" von Frau Bergermann

Der Verpackungshersteller Gerresheimer hat seit fünf Jahren eine neue Strategie. Ob die sich wirklich lohnt, muss der Vorstand erst noch beweisen. So profitabel wie gern suggeriert wird, war das Wachstum der vergangenen Jahre nicht.



https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/gerresheimer-glasklar-poliert/30043804.html



wenn man flüchtig die Zahlen von 2023 mit dem Amtsantritt des Vorstands 2018 vergleicht, dann dürfte da schon was dran sein (120 mio EUR Ergebnis (2023) vs 131 Mio EUR (2018), mit höherer net debt und einer Kapitalerhöhung dazwischen...



Dass die Erzählung von Gerresheimer als toller Innovationstreiber zumindest im glass packaging Bereich möglicherweise nicht ganz stimmig sein dürfte, sieht man mE auch daran an, dass sie von Schott Pharma NICHT (!) als Wettbewerber im Geschäftsbericht 2023/24 angeführt werden (im IPO Prospekt, wo man annehmen kann, dass man hier möglichst einen gründlichen Überblick angibt, auch nur im lower end/standard Segment):



Our main competitor in the DCS segment is the Stevanato Group. Our main competitors in the DDS segment are Becton Dickinson and Stevanato for prefillable glass syringes. For prefillable polymer syringes, we lead the field by a great distance, followed by our main competitor Terumo.





Dazu auch passend eine Stellungnahme zu Gerresheimer auf Kununu vom Dezember 2024:



Viel wurde in das Image eines modernen Lieferanten für pharmazeutische Verpackungslösungen investiert. Schade war nur, dass so wenig dabei herauskam und man im Grunde nur Kapazitätserweiterungen des bestehenden Geschäftes vorangetrieben hat, um Umsatzsteigerungen zu realisieren . Letztendlich hat dieses Vorgehen aus meiner Sicht nicht zuletzt zum Aktieneinbruch aus dem letzten Herbst geführt.









mE klassische Situation: kein Kernaktionär, angestelltes Management, viel M&A, vollmundige Sprüche

CFO Bernd Metzner: "Unsere große Herausforderung ist, das Wachstum zu beherrschen"

https://www.xn--brsenradio-ecb.de/43050-Jahreszahlen-2023-Gerresheimer-Wachstum



hae? das Wachstum 2024 soll 3-4% betragen...



und mit im Vergleich zu Schott Pharma durchaus hohen Gehältern:

CEO Schott Pharma 1,142 Mio EUR (darin schon ein IPO Bonus von >400 000 enthalten) vs

CEO Gerresheimer 2.657 Mio EUR









schwierige Frage, Branche für mich grundsätzlich interessant, weiß noch nicht, ob man auf Gerresheimer setzten soll oder nicht. Die Wettbewerber sind leider teuer





die zuvor zitierte Studie von der Quirinbank dürfte eher auch nicht zu gebrauchen sein, meinem Eindruck nach ist das genau umgekehrt, Eli Lilly dürfte KEINEN pen verwenden. Mit den Zweikammerspritzen bei den 2nd generation GLP-1 dürfte Gerresheimer zudem aufs falsche Pferd gesetzt haben, aber trotzdem ein Schub fürs Geschäft dürften die GLP-1 trotzdem sein