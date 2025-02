JEFFERIES stuft Safran auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe im zweiten Halbjahr 2024 mit der Kapitalrendite (ROI) die Konsensschätzung knapp verfehlt und in allen Geschäftsbereichen ein wenig enttäuscht, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Barmittelzufluss habe hingegen positiv überrascht. Zudem begrüßt die Expertin den angehobenen operativen Ergebnisausblick (Ebit)./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2025 / 01:49 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 245,8EUR auf Tradegate (14. Februar 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 260

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m