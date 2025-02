1 aktiver ETF, der DAX & Euro Stoxx 50 outperformt

Vor diesem Hintergrund erstaunt die aktuell starke Entwicklung des deutschen Leitindex DAX, der innerhalb der vergangenen zwölf Monate um knapp 34 Prozent gestiegen ist (13.02.2025). Seit der US-Wahl am 4. November 2024 hat er sogar den MSCI-World-Index übertroffen.

Die deutsche Wirtschaft ist in den vergangenen zwei Jahren (2023, 2024) geschrumpft, was hauptsächlich auf die Folgen des Ukrainekrieges zurückzuführen ist. Sie hatten eine im internationalen Vergleich kaum noch wettbewerbsfähige Industrie, die derzeit Stellen abbaut und im Ausland investiert, zur Folge.

Wie passen diese Wirtschafts- mit den Börsenentwicklungen zusammen?

Gründe für den DAX- und Euro-Stoxx-50-Anstieg

Eine erste Ursache ist die internationale Ausrichtung vieler DAX-Konzerne, die sich somit meist schnell an die aktuellen Bedingungen anpassen können. Sie sind vielfach bereits in den USA vertreten, wo sie in den kommenden Jahren von niedrigen Steuern und einem Bürokratieabbau profitieren.

Eine zweite Ursache ist der sich vielerorts anbahnende Politikwechsel, der wahrscheinlich eine Wirtschaftserholung herbeiführt. So muss Europa jetzt dringender denn je die Rahmenbedingungen verbessern, um eine Abwanderung von Unternehmen und Wohlstand in die USA zu verhindern. Gleichzeitig könnte es durch ein intelligentes Freihandelsabkommen drohende Zölle verhindern und so profitieren.

Ein dritter Punkt ist die günstigere Bewertung der deutschen und europäischen Aktien gegenüber US-Indizes.

Darüber hinaus möchte Donald Trump den Ukrainekrieg beenden, was gleich eine Vielzahl von positiven Folgen hätte: So sinken wahrscheinlich die Energiepreise, was zu einer Entlastung der deutschen Industrie und der Bevölkerung beitragen würde.

Sind die Lieferketten derzeit für bestimmte Rohstoffe und Agrarprodukte gestört, könnten sie sich anschließend wieder normalisieren. Niedrigere Rohstoffpreise bedeuten aber auch eine Entlastung der Verbraucher und so eine Stärkung des Konsums.

Deutsche Firmen beteiligen sich wahrscheinlich an einem Wiederaufbau der Ukraine, von dem sie profitieren würden. Darüber hinaus reduziert ein Kriegsende bestehende Unsicherheiten, wodurch die Unternehmensinvestitionen wieder anziehen könnten.

Zu guter Letzt werden die Staatsfinanzen entlastet, wodurch diese wieder für mehr Investitionen in Deutschland und nicht mehr im Ausland zur Verfügung stünden.

Während der DAX und der Euro Stoxx 50 sehr positiv auf diese neuen Entwicklungen reagieren, gibt es einen ETF, der beide Indizes sogar noch übertrifft.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Der iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF investiert in Aktien aus dem MSCI-Europe-Index, die ein hohes Kursmomentum aufweisen. Studien belegen, dass sie kurzfristig überdurchschnittlich weiter steigen.

Ein Beispiel dafür ist die SAP-Aktie, die nach 2022 aufgrund positiver Entwicklungen deutlich angezogen ist. Zwar ist sie aktuell bereits überbewertet, doch durch zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen ist ein Verlust mit dieser Position kaum noch möglich.

Der aktive ETF wurde im Januar 2015 in Irland aufgelegt und ist seitdem um etwa 149 Prozent gestiegen, wobei er den Euro Stoxx 50 und den DAX in der Entwicklung übertroffen hat (14.02.2025).

Der iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF investiert physisch in 126 europäische Aktien, deren Gewichtung halbjährlich wiederhergestellt wird. Die jährliche Gesamtkostenquote beträgt nur 0,25 Prozent, während der ETF seine Erträge thesauriert.

Obwohl die Momentum-Strategie langfristig den breiten Markt schlägt, hat sie vor allem in Krisen einen Nachteil. So fallen die gestiegenen, meist überbewerteten Aktien in diesen Situationen stärker als viele Indizes.

Fazit

Die Indizes DAX und Euro Stoxx 50 nehmen derzeit viele positive Veränderungen für die europäische Wirtschaft vorweg, wovon Momentum-ETFs überproportional profitieren.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion





