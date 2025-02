Chairman und CEO von Anixa Biosciences erläutert in einem Interview auf Alpha Wolf Trading die bahnbrechende CAR-T-Zelltherapie und den Brustkrebsimpfstoff des Unternehmens

SAN JOSE, Kalifornien, 14. Februar 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa, zu einem Interview auf der Plattform Alpha Wolf Trading eingeladen wurde. Im Interview gab Dr. Kumar einen Überblick über die von Anixa entwickelte bahnbrechende CAR-T-Zelltherapie zur Behandlung des Ovarialkarzinoms (Eierstockkrebs) sowie das Brustkrebsimpfstoff-Programm und hob den innovativen Ansatz des Unternehmens in der Immuntherapie und Krebsvorsorge hervor.

Während des Interviews erläuterte Dr. Kumar die wesentlichen Eckpunkte von Anixas CAR-T-Zelltherapie, mit der die Kraft des Immunsystems für den Angriff auf Ovarialkarzinomzellen genutzt werden soll. Anders als bei herkömmlichen CAR-T-Therapien, die sich bei Blutkrebs als erfolgreich erwiesen haben, zielt Anixa mit seinem Ansatz darauf ab, die Herausforderungen in der Behandlung von soliden Tumoren zu meistern – ein wesentlicher Fortschritt in der Immuntherapie.

Dr. Kumar sprach auch über Anixas Brustkrebsimpfstoff-Programm, das vor der Erkrankung an dreifach negativem Brustkrebs (TNBC) schützen soll. TNBC ist die aggressivste und am schwersten zu behandelnde Brustkrebsart. Dieser Impfstoff durchläuft derzeit die Phase der klinischen Studien und hat das Potenzial, zu einem echten „Game-Changer“ in der Brustkrebsprävention zu werden.

Ein entscheidender Eckpfeiler von Anixas Geschäftsmodell ist die Kapitaleffizienz und die niedrige Burn-Rate, die durch die strategischen Partnerschaften des Unternehmens mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen sichergestellt wird. Dank der Zusammenarbeit mit seinen Partnern kann Anixa den Bedarf an großen internen F&E-Ausgaben äußerst gering halten und dafür sorgen, dass seine finanziellen Ressourcen effizient eingesetzt werden.

„Unser auf Partnerschaften aufbauender Ansatz ermöglicht es uns, innovative Therapien voranzutreiben und gleichzeitig eine niedrige Burn-Rate aufrechtzuerhalten“, so Dr. Kumar. „Durch die Zusammenarbeit mit erstklassigen Institutionen maximieren wir die Wirkung unserer Finanzmittel und forcieren die Entwicklung neuartiger Krebstherapien, ohne uns die hohe finanzielle Last aufzubürden, mit der Biotechnologieunternehmen normalerweise konfrontiert sind.“