HSBC kündigt massive Entlassungen im Investmentbanking an!

Die britische Großbank HSBC Holdings steht vor einer neuen Welle von Entlassungen im Investmentbanking. Das Unternehmen plant bereits kommende Woche mit der nächsten Runde von Jobkürzungen zu beginnen. Der Schritt ist Teil einer umfassenden Restrukturierung unter der Führung des neuen CEOs Georges Elhedery, der Europas größte Bank effizienter und wettbewerbsfähiger aufstellen will.

Den Insiderinformationen zufolge wird die neue Entlassungswelle zunächst in Asien starten, bevor sie schrittweise auf weitere Regionen ausgeweitet wird. Wie viele Stellen letztendlich betroffen sein werden, bleibt unklar. Bereits in der vergangenen Woche hat HSBC begonnen, Positionen innerhalb der Marktabteilung abzubauen. Ab Montag sollen tiefere Einschnitte im gesamten Investmentbanking folgen. Die Entlassungen werden dabei über mehrere Wochen und Monate verteilt stattfinden.

Die Gründe für die Jobkürzungen sind vielfältig: Einerseits sollen ineffiziente Strukturen und Doppelbesetzungen abgebaut werden, andererseits wird das Performance-basierte Ausscheiden von Mitarbeitern eine Rolle spielen. "HSBC konzentriert sich darauf, seine Marktführerschaft in Bereichen zu stärken, in denen die Bank klare Wettbewerbsvorteile hat", erklärte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage von Bloomberg.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Elhederys harter Sparkurs – Führungsebene bereits verkleinert

Seit seinem Amtsantritt im September hat Elhedery bereits tiefgreifende Änderungen in der Führungsstruktur vorgenommen. Er reduzierte die Anzahl der Mitglieder des obersten Führungsgremiums um ein Drittel, und Bloomberg berichtete im Dezember, dass mehr als 40 % der Top-175-Manager von den Kürzungen betroffen sein könnten. Die Umstrukturierung soll bis Juni abgeschlossen sein, während detailliertere Informationen am 19. Februar mit der Veröffentlichung der Jahresergebnisse erwartet werden.

Analysten prognostizieren, dass HSBC für das Geschäftsjahr 2024 einen Vorsteuergewinn von 31,7 Milliarden US-Dollar ausweisen wird – ein Anstieg von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Aktie der Bank verzeichnete am Donnerstag in Hongkong einen leichten Zuwachs von 0,5 Prozent und notiert auf einem Siebenjahreshoch.

Banker in Aufruhr – Headhunter wittern großes Geschäft

Die Entscheidung der Bank, sich aus dem Aktienemissions- und Beratungsgeschäft außerhalb Asiens und des Nahen Ostens zurückzuziehen, sorgt für Unruhe unter Investmentbankern, insbesondere in Hongkong und London. Viele HSBC-Banker sollen bereits ihre Lebensläufe an Headhunter und konkurrierende Finanzinstitute geschickt haben, um sich beruflich neu zu orientieren. Experten befürchten, dass die Bank künftig Schwierigkeiten haben könnte, prestigeträchtige Mandate für grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen von Asien nach Europa oder in die USA zu gewinnen.

Um die Verunsicherung zu dämpfen, hielt die HSBC-Führung kürzlich eine interne Townhall-Veranstaltung ab, bei der der erfahrene Dealmaker Matthew Ginsburg die Bedeutung Asiens für die künftige Strategie der Bank hervorhob. Dennoch müsse sich das Investmentbanking auf Veränderungen einstellen, hieß es aus Unternehmenskreisen.

Fazit: HSBC auf dem Weg zur Neuausrichtung

Die bevorstehenden Entlassungen und strategischen Neuausrichtungen zeigen, dass HSBC unter Elhedery einen harten Sparkurs fährt. Wie sich die Maßnahmen letztendlich auf die Marktstellung der Bank auswirken werden, bleibt abzuwarten. Spätestens mit den Jahreszahlen am 19. Februar wird HSBC wohl mehr Klarheit über die Zukunftspläne geben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 10,51EUR auf Tradegate (14. Februar 2025, 13:03 Uhr) gehandelt.





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!