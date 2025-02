Deloitte Geoeconomic Dynamics Index veröffentlicht / Globalisierung im Wandel / Blockbildung verändert die wirtschaftlichen Verflechtungen und Handelsströme (FOTO)

München (ots) -



- Globale wirtschaftliche und geopolitische Verflechtungen gehen seit vier

Jahren zurück - aktuell sind sie geringer als am Beginn des Jahrhunderts

- Verflechtungen zwischen Ländern finden zunehmend in Blöcken statt: vier Lager

prägen die geopolitische und wirtschaftliche Integration

- Zukünftige Wachstumsmärkte für Europa sind vor allem in Asien - sechs der zehn

am schnellsten wachsenden Exportmärkte liegen dort



Die Globalisierung geht weiter zurück. Dieser seit 2020 anhaltende Trend hat

sich im vergangenen Jahr beschleunigt, getrieben von geopolitischen Konflikten

und abnehmender finanzieller Integration. Der Rückgang der internationalen

Verbindungen lässt sich auf eine zunehmende Fragmentierung der internationalen

Gemeinschaft in einzelne Lager zurückführen. Verbindungen innerhalb dieser

Cluster werden stärker, während sie sich zu Ländern außerhalb der Lager

verringern. Aus der Auswertung der Daten ergeben sich vier Cluster: Europa+,

Nordamerika/Pazifik, Russland/Naher Osten und Schwellenländer: Europa+,

Nordamerika/Pazifik, Russland/Naher Osten und Schwellenländer. Diese Lager

bilden wiederum zwei übergreifende Metablöcke: BRICS+ und der westliche Block.







wirtschaftlichen und geopolitischen Verflechtungen zwischen 249 Ländern und

Regionen untersucht, um Trends, Verschiebungen und Risiken zu identifizieren.

Der anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellte Index basiert auf

59 Millionen Datenpunkten und analysiert die Entwicklung von 35 Indikatoren

zwischen allen Länderpaaren und Regionen weltweit.



"Geopolitische Entwicklungen beeinflussen immer stärker die internationalen

Investitionen und damit auch Investitionsziele, Lieferketten und

Handelskorridore", erklärt Volker Krug, CEO Deloitte Deutschland. "Unternehmen

müssen in einer zunehmend komplexeren Landschaft navigieren. Diese

Verschiebungen stellen Risiken, aber auch Chancen dar. Unternehmen, die Trends

frühzeitig erkennen und sich anpassen, können einen Wettbewerbsvorteil erlangen.

Um diese existenziellen Entscheidungen mit Daten zu unterstützen, haben wir den

Geoeconomic Dynamics Index entwickelt."



Die Studie zeigt auch, dass Europa seine wirtschaftlichen und geopolitischen

Verbindungen zu den westlichen Verbündeten erheblich vertieft hat und sich von

den beiden geopolitisch entfernten Clustern Schwellenländer und Russland-Naher

Osten entfernt.



Allerdings ist Geopolitik nicht der einzige Faktor, der Europas Handelsmuster

prägt. Während der Handel mit verbündeten Ländern deutlich intensiviert wurde,

hat Europa auch die Bindungen zu ausgewählten BRICS+ Ländern gestärkt,

insbesondere zu denen, die starke Wachstumsmärkte oder kritische

bieten, beispielsweise Indien, Brasilien oder die Vereinigten Arabischen

Emirate.



"Europa als sehr exportorientierte Region muss sich in einer geopolitischen

Ordnung zurechtfinden, die zunehmend durch Blockbildung und geopolitische

Spannungen gekennzeichnet ist", betont Dr. Alexander Boersch, Chef-Volkswirt bei

Deloitte Deutschland. "Der globale Handel hat sich insgesamt bisher erstaunlich

resilient gezeigt, allerdings sehen wir eine Umorientierung der Handelsströme in

Richtung der geopolitischen Blöcke. Um wirtschaftliche Chancen weiterhin

ausnutzen zu können, sollte Europa seine bilateralen Handelsbeziehungen weiter

vertiefen, auch zu geopolitisch entfernteren Ländern "



Der Deloitte Geoeconomic Dynamics Index bietet auch eine Prognose, wie sich die

Handelskorridore Europas bis zum Jahr 2035 auf Basis der aktuellen Trends

voraussichtlich verändern werden: Unter den Top-Ten Ländern für europäische

Exporte befinden sich sechs asiatische Länder. Der größte Zuwachs ist demnach

bei Exporten nach Japan zu erwarten (4,1% pro Jahr), gefolgt von den

Philippinen, Südkorea, Indonesien und Vietnam.



Weitere Informationen zum Deloitte Geoeconomic Dynamics Index finden Sie hier (h

ttps://www.deloitte.com/de/de/issues/efficiency-resiliency/geoeconomic-dynamics-

index-globalization.html) .



