Diese 11 Dividenden-Aktien trotzen Trumps Zöllen

Die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump sorgt für Unsicherheit an den Märkten. Besonders betroffen sind Technologieunternehmen und Automobilhersteller. Laut Experten könnten neue Zölle die Gewinne in Milliardenhöhe schmälern. Ford warnte bereits, dass sich die neuen Handelszölle negativ auf die Bilanz auswirken könnten. Auch Apple ist durch den hohen Anteil an im Ausland gefertigten Geräten anfällig für steigende Importkosten.

Im Gegensatz dazu bieten einige Branchen mehr Stabilität. Finanzunternehmen, Energieversorger, Versicherer, Immobilienverwaltungsgesellschaften und Versorgungsunternehmen sind weniger von Importzöllen betroffen. Diese Unternehmen zeichnen sich durch stabile Erträge aus und bieten attraktive Dividendenrenditen, die Anleger vor den Turbulenzen des Handelskriegs schützen können.