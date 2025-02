WDH/Europäischer Gaspreis fällt unter 50 Euro/MWh - tief seit Ende Januar Der Preis für europäisches Erdgas ist am Freitag den vierten Tag in Folge gefallen. Zum Wochenschluss rutschte der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat unter 50 Euro je Megawattstunde (MWh) und wurde gegen Mittag bei …