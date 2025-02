Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

Petronius schrieb 30.10.24, 11:25

SALVE!



Unter den Spirituosen ist Vodka wohl Marktführer in DE. Würde ein kleines Wachstum unterstellen.

Was ist der Grund für den Pushkin-Absturz? Aversion gegenüber grossem Land im Osten? Wieso trifft es nicht Vodka Gorbatschov ?

Mir war nicht klar, wie billig Puschkin ist, 8 EUR hier: https://www.mygourmet24.de/Puschkin-Vodka-375-Vol-07-Liter#article-description-panel

Gorbatschov 10% teuerer. Wenn ich das mit einem Gin vergleiche, der verkauft sich 100% teuerer. Nur wegen ein paar Gewürzen im Schaps?

Die alten Kernmarken sind eher verstaubt. Ohne Techno-Version von Bommerlunder geht der Absatz eher runter...



Im Getränkebereich könnte ich mir folgende Chancen vorstellen:

- Innovation wie diese Alkoholwasser (hard seltzer)

- Promi-Spirituosen (wie der Tequila von Hollywoodstars)

- Alte Marke durch geniale Werbekampagne wiederbeleben

- Tonic (die Preise von z.B. Fever Tree sind extrem hoch für eine Zuckerbrause)



Was ist denn die Kernkompetenz von Berenzen?

- Alkoholproduktion?

- Verschneiden von Alkohol und Produktions-Knowhow (Auftragsfertigung)

- Marketing-Qualität und guter Ruf?

- Marken-Portfolio oder Spezialitäten? (Ich habe ganz schlimmer Erinnerungen an meine Jugend und Apfelliquör)

- Kompetenz in der Übernahme von Wettbewerbern ?

- Innovationskraft?

- berechenbare Profitabilität?



Ich kann nicht erkennen, wohin die wollen. Mit dem alten Sortiment kann keine Wende kommen.

Wer trinkt denn noch Korn? (ohne dass man eine Hype organisiert hätte)



Vodka ist noch im Trend. Der Einbruch bei Puschkin ist daher wirklich heftig. Was ist also der Grund???



Petronius