Börsen Update Europa - 14.02. - ATX stark +2,21 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:54) bei 3.848,69 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: HENSOLDT +10,95 %, Eckert & Ziegler +5,30 %, Kontron +3,60 %

Flop-Werte: 1&1 -2,09 %, freenet -1,72 %, United Internetet -1,29 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:54) bei 5.507,04 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +6,74 %, BMW +3,69 %, Adyen Parts Sociales +3,18 %

Flop-Werte: Allianz -1,08 %, Münchener Rück -0,87 %, Siemens -0,84 %

Der ATX steht aktuell (13:59:48) bei 4.066,39 PKT und steigt um +2,21 %.

Top-Werte: Wienerberger +3,76 %, Lenzing +3,33 %, OMV +3,08 %

Flop-Werte: DO & CO -0,60 %, BAWAG Group -0,25 %, Verbund Akt.(A) -0,24 %

Der SMI steht aktuell (13:59:53) bei 12.918,26 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: Givaudan +2,03 %, Logitech International +1,81 %, Holcim +1,28 %

Flop-Werte: Swisscom -1,90 %, Novartis -0,95 %, Zurich Insurance Group -0,86 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:57) bei 8.193,77 PKT und steigt um +0,94 %.

Top-Werte: Stellantis +3,08 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +3,07 %, Kering +3,04 %

Flop-Werte: ENGIE -0,75 %, ArcelorMittal -0,69 %, Pernod Ricard -0,56 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.714,62 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,55 %, Sandvik +1,39 %, SKF (B) +1,24 %

Flop-Werte: AstraZeneca -1,71 %, Alfa Laval -0,80 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,67 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 3.907,75 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +2,52 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,86 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,61 %

Flop-Werte: Jumbo -1,52 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,20 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,70 %