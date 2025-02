Prosus Registered (N) - Aktie im Rampenlicht - 14.02.2025

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,65 % geändert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten haben sich am Freitag eher zurückgehalten. Nach den jüngsten Gewinnen verloren die Börsen etwas an Schwung. Der EuroStoxx 50 trat am Mittag auf der Stelle. Der Schweizer SMI verlor mit 0,3 Prozent auf …

Die Aktien von Prosus haben im frühen Handel am Freitag deutlich zugelegt. Zuletzt stieg der Kurs der Techwerte-Beteiligungsgesellschaft um 6,1 Prozent auf 43,60 Euro und damit auf ein Hoch seit dem Jahr 2021. Nach einer Schwächephase zu Beginn des …