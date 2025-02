Fast jeder dritte Fernzug der Bahn im Januar zu spät

BERLIN (dpa-AFX) - Im Fernverkehr der Deutschen Bahn waren die Züge zum Jahresbeginn etwas pünktlicher unterwegs als zuletzt. Rund 66,9 Prozent der ICE- und IC-Züge kamen ohne größere Verzögerung am Ziel an, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Das ist im Vergleich zum Januar des Vorjahres eine Verbesserung von 4 Prozentpunkten. Allerdings legte damals auch die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit einem mehrtägigen Streik weite Teile des Bahnverkehrs in Deutschland lahm.

Wirklich zufrieden können Bahn und Fahrgäste auch deshalb nicht sein. Fast ein Drittel der Züge war im Januar verspätet. Die Bahn nimmt im Fernverkehr Verspätungen ab sechs Minuten in die Statistik auf.